Albisola Superiore. Per Natale piazza Dante si popola di nuove creature in ceramica dall’abbigliamento natalizio. Realizzati dall’artista Paolo Anselmo, già creatore dei pesci artistici visibili nella piazza albisolese accanto alla fontana, da questo pomeriggio altri due pesci di più piccole dimensioni abiteranno il luogo di aggregazione, con il tradizionale cappello rosso di Babbo Natale.

“L’artista Paolo Anselmo, che ringrazio a nome di tutta l’amministrazione, ha nuovamente arricchito con opere tematiche il ‘Giardino di Dante’ ovvero il progetto di restyling artistico nato la scorsa estate grazie alla firma del critico Jean Blanchaert in collaborazione con il comune – ci tiene a dire l’assessore alla cultura Simona Poggi, presente all’evento di inaugurazione avvenuto in forma ridotta per evitare assembramenti – Due nuovi pesci ‘natalizi’ di Anselmo da oggi così sorrideranno ai passanti portando allegria e colore in questo difficile periodo“.

“Questo progetto nasce con l’intenzione di regalare ad Albisola un vero e proprio museo a cielo aperto – continua entusiasta Poggi – una città che cambia con il trascorrere delle stagioni e che diventa un tutt’uno nel progetto ‘Riviera delle Luci’ a cui anche Albisola ha aderito. L’arte va così a unirsi con le illuminazioni natalizie della rotatoria, che colora di bianco e blu il centro cittadino: una collaborazione con Paolo Anselmo che portiamo avanti con altri progetti significativi come ‘Pe sciortì‘, l’aiuola artistica da lui curata”.

“Ho voluto realizzare questi nuovi pesci di Natale per rivolgere a tutti gli albisolesi un grande augurio in particolare dopo aver trascorso questo anno difficile. Un gesto per dare un po’ di speranza con l’arte e i colori” commenta infine il ceramista Anselmo.