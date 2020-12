Albenga, Vespa Club e pizzeria “da Cristian” per tre lunedì offriranno la pizza ai bisognosi

Albenga. La pizzeria “da Cristian” di via Mons. Cambiaso in collaborazione con il Vespa Club “I Vespantegati” Isola Gallinara, effettuerà tre aperture straordinarie nei giorni di: lunedì 14/21/28 dicembre, dalle ore 18 alle ore 21, nelle quali verrà offerta a titolo gratuito la pizza alle famiglie bisognose e a coloro che essendo in difficoltà economiche non possono permettersi il costo di una pizza.

Il presidente del Vespa Club Luigi Verando spiega: “A causa del Covid quest’anno abbiamo pensato di investire gli stessi soldi che avremmo speso nella tradizionale cena tra soci, utilizzandoli in un’iniziativa di solidarietà”.

“Siamo 40 soci e ci autotassiamo e in collaborazione con la pizzeria che metterà la mano d’opera, in quei lunedì, offriremo a chi verrà una pizza gratis”.

“Ovviamente ci aspettiamo che siano davvero solo le persone bisognose ad usufruire di questa possibilità. Inoltre porteremo pizze alla Croce Bianca e all’ospedale per gli infermieri che fanno la notte”.