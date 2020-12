Albenga, Tomatis (Lega): “Maggioranza cerca consensi con le proiezioni, ma a terra c’è il degrado”

Albenga. “Giovenale avrebbe detto ‘Panem et Circenses’, quindi l’amministrazione di centro sinistra di Albenga si cerca di guadagnare, con poco, il favore delle masse, costrette a stare con il nasino all’insù per ammirare le fantastiche proiezioni di Natale, ma guai ad abbassare lo sguardo, sarebbe tutto vano. Così facendo il popolo (gli Albenganesi) vedrebbe il degrado. Vedrebbe le palazzine di Via Milano nuovamente occupate da balordi, extracomunitari magari irregolari, spacciatori”. A parlare, in una nota, è il consigliere comunale di minoranza della Lega Roberto Tomatis.

“Eppure i cittadini segnalano tutto – spiega il consigliere – ma ora è tempo di godere delle luci di Natale, e non certo di assistere allo spettacolo indegno che insiste anche dentro il Vecchio Ospedale, con balordi acrobati che entrano e bivaccano, non è tempo di assistere al massacro delle partite ive colpite dalla pandemia, dove flotte di agenti della Polizia municipale si concentrano alle 17.50 nel centro storico, per verificare il rispetto dei vari DPCM, quando a pochi metri di distanza, in via Trento balordi vari banchettano indisturbati alla faccia dei cittadini che lavorano ed in barba ad una uniformità di trattamento”.

“Questa è Albenga, venghino signori venghino lo spettacolo, in ogni caso , è assicurato, basta che non abbassiate lo sguardo” conclude Tomatis.