Albenga. Prima ha spinto un agente per terra, poi ha iniziato ad urlare e dimenarsi. E, secondo le prime informazioni, alcuni presenti si sarebbero intromessi per aiutarlo a sottrarsi al fermo, mentre altri avrebbero invece aiutato la polizia locale.

Attimi concitati nel tardo pomeriggio di oggi in piazza del Popolo ad Albenga. Ad essere fermato e portato in camera di sicurezza un cittadino di nazionalità marocchina, Y.M. 37 anni, con precedenti penali resto di rapina, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

Foto 3 di 3





L’uomo è stato fermato nell’ambito di un controllo posto in atto dalla polizia locale, un presidio mirato alla tutela del territorio. Secondo quanto riferito però, al momento dell’identificazione lo straniero, in stato di ebbrezza, avrebbe opposto resistenza prendendo per un braccio uno dei vigili e buttandolo a terra. Poi, come detto, il parapiglia: per bloccarlo è stato necessario l’intervento di tre agenti.

Alla fine gli uomini del comandante Montan sono riusciti ad ammanettarlo e portarlo in caserma.