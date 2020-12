Albenga, sospeso il mercato settimanale di mercoledì 6 gennaio

Albenga. Il Comune di Albenga ha ritenuto opportuno disporre la sospensione dell’intero mercato nella giornata festiva di mercoledì 6 gennaio 2021 (durante la quale saremo in zona rossa).

“Sarà fatta salva – precisano dal Comune – “la possibilità di recupero in altre date da concordare preventivamente”.

Il provvedimento è stato preso in ottemperanza del decreto legge 18 dicembre 2020 n.172 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus da Covid-19” e considerato l’evolversi della situazione epidemiologica in atto, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale.