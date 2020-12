“Albenga s’illumina d’immenso”, lanciato il contest fotografico su Facebook

Albenga. Anche quest’anno il Comune di Albenga ha deciso di portare il Natale nel mondo dei social, lanciando il contest fotografico su Facebook e Instagram “Scatta e Condividi!”.

Partecipare è semplice: basterà condividere le fotografie più belle con le proiezioni architetturali del centro storico di Albenga, rigorosamente accompagnate dall’hashtag #Albengasilluminadimmenso2020. Il concorso durerà per tutte le feste natalizie fino al prossimo 11 gennaio.

La fotografie più belle riceveranno un premio per le tre categorie: la foto più suggestiva, quella con l’albero di Natale più bella e quella “pet friendly” più simpatica.

Il Comune ricorda che “è importante rispettare le normative Anti-Covid per evitare una possibile ripresa dei contagi, a tal proposito non saranno prese in considerazione i contenuti che evidenzieranno il mancato rispetto delle stesse. Un Natale che, seppur diverso a causa dell’emergenza Covid, è e deve continuare ad essere, foriero di emozioni”.

Contestualmente il gruppo “Un Quadro di Te” lancia una campagna social per far scegliere a cittadini e turisti quale opera tra l’”Annunciazione” di Filippo Lippi e la “Natività mistica” di Botticelli sarà il soggetto di uno dei loro video di approfondimento nel quale sarà raccontata agli utenti una delle due opere. Da venerdì 11 dicembre alle 12:00 fino a lunedì 14 alle 20:00 resterà attivo un sondaggio sulla pagina Facebook del Comune di Albenga e ogni persona potrà votare una delle due opere selezionando l’emoji associata al dipinto che preferisce.

Francesca Bogliolo, Roberta Bani, Matteo Scavetta e Alice Salvatico, i membri di Un Quadro di Te, hanno pensato di valorizzare la città in cui vivono. Il gruppo, attivo sui social, si occupa di realizzare dei video, definiti #audioquadri, in cui raccontano le opere d’arte di artisti storicizzati e non. “Ci piaceva l’idea di realizzare un video legato alla nostra città – affermano i ragazzi – e quando abbiamo visto l’iniziativa delle proiezioni luminose nel centro storico, abbiamo contattato il Comune per decidere come procedere”. Da qui l’idea di proporre ai cittadini il sondaggio.

Saranno conteggiate anche le preferenze raccolte domenica 13 nelle storie Instagram dell’account @unquadrodite. In base al risultato sarà realizzato un #audioquadro che sarà postato sulla pagina Instagram gestita dai ragazzi mercoledì 16 dicembre alle 20:15 e giovedì 17 sulla pagina Facebook alle ore 19:00. Sempre giovedì sarà pubblicato, alle 20:15 su Instagram e alle 21:00 su Facebook, un set di quattro immagini con alcuni dettagli dell’opera e le relative didascalie.

“Questa proposta vuole valorizzare da un punto di vista culturale e artistico l’evento organizzato dal Comune e dare visibilità alla città e alle iniziative natalizie. I cittadini potranno così passeggiare tra le torri e apprezzare maggiormente le proiezioni luminose che abbelliscono il nostro centro storico” concludono.