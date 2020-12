Albenga, sabato 12 open day in presenza al liceo Giordano Bruno

Albenga. Open day in presenza al liceo Giordano Bruno di Albenga, dove sabato 12 dicembre dalle ore 9:00 alle ore 12:00 il dirigente, i docenti e gli studenti saranno a disposizione per illustrare l’offerta formativa dell’istituto agli alunni interessati e alle loro famiglie.

Tre le sedi del liceo, ognuna corrispondente a diversi indirizzi: Scientifico, Scienze Applicate, Sportivo in viale Pontelungo; Artistico in via del Roggetto e Classico, Linguistico, Musicale in via Dante

Per la tutela di tutti ed al fine di evitare assembramenti, si chiede di prenotarsi telefonando al numero 366 8714614 oppure inviando una mail all’indirizzo orientamento@liceogbruno.edu.it

Chi non potesse partecipare il 12 dicembre, potrà comunque richiedere una videoconferenza dedicata o una visita in giorno da concordare fino al 14 gennaio 2021 prenotandosi come da indicazioni sopra riportate.