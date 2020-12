Albenga, Lega e Forza Italia: “Dopo 19 mesi di letargo è tempo che l’amministrazione si metta a lavorare”

Albenga. “La minoranza di Albenga, costituita da Lega e Forza Italia, non ha bisogno di far sapere che esiste, tendendo la mano all’amministrazione comunale per collaborare. Lega e Forza Italia chiedono che questa amministrazione, dopo 19 mesi di letargo dall’elezione comunale, si metta finalmente a lavorare per il bene di Albenga”. Lo fanno sapere, in una nota congiunta, i gruppi consiliare di minoranza di Lega e Forza Italia del Comune di Albenga.

“Noi svolgeremo sempre il nostro ruolo di controllo nell’esclusivo interesse della cittadinanza – spiegano dall’opposizione – che ci ha votato e che si è pentita di aver dato fiducia al centrosinistra. Assistiamo ogni volta a teatrini di politica locale in Consiglio comunale che, al di là del semplice intrattenimento social, sanno di vecchia politica e squalificano i lavori del parlamentino ingauno. Noi della Lega e di Forza Italia eravamo abituati a lavorare con un metodo amministrativo che ci ha tramandato Rosy Guarnieri e che intendiamo applicare anche in questa legislatura”.

“Coerenza con il mandato elettorale, nessun cambio di casacca, assoluta trasparenza. Il pluralia maiestatis del ‘volemose bene’ non ci rappresenta affatto, Riccardo Tomatis cominci a fare il suo dovere di sindaco se ne è capace, altrimenti se ne vada a casa. Albenga non ha bisogno di amministratori al rallentatore” concludono.