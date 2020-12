Albenga, Gaglioti: “In due anni completati i nostri punti del programma elettorale”

Albenga. “Il progetto moli è sotto gli occhi di tutti: il cantiere è stato consegnato ed i lavori sono partiti. Per quanto riguarda la società multiservizi, sappiamo che il bando per scegliere i professionisti è chiuso e che gli uffici stanno procedendo all’assegnazione dell’incarico affinché poi l’aggiudicatario possa, entro 30 giorni, predisporre il business plan”. Così Saverio Gaglioti, portavoce delle due liste civiche “Aria nuova per Albenga” e “Solo per Albenga”, fa il punto di fine anno sull’andamento dell’amministrazione comunale ingauna e sui due punti del programma concordati con la giunta Tomatis.

L’auspicio di Gaglioti è che la società multiservizi possa essere operativa entro la prossima estate: “Ci tengo a precisare che i programmi di un amministrazione comunale si portano avanti nei 5 anni di mandato, qui in meno 2 tutto è stato svolto” fa notare.

Gaglioti interviene poi sulle elezioni regionali, che hanno visto il presidente del consiglio comunale Diego Distilo fare ricorso dopo l’esclusione per pochi voti a vantaggio del leghista Stefano Mai: “Il primo grado di giudizio è stato respinto, adesso attendiamo il prossimo passaggio – spiega – sapendo sin d’ora che lo stesso Distilo aveva già detto che qualora fosse stato eletto avrebbe voluto lasciare spazio ad altri in amministrazione. Cambiando anche i ruoli affidati alle nostre liste, in rappresentanza del grande risultato che era stato raggiunto, mettendo a disposizione dell’amministrazione la presidenza del consiglio per poter dare la possibilità a qualcuno altro di ricoprire un posto in giunta occupando e seguendo delle deleghe che più potrebbero essere ben svolte dai nostri rappresentanti come il verde pubblico, l’ambiente e i servizi manutentivi. Ora attendiamo fiduciosi, sempre con grande disponibilità ed il massimo impegno. Buone feste a tutti”.