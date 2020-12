Albenga, fondazione Oddi trasformata in azienda speciale? In corso il bando per la nomina di un legale che valuterà

Albenga. E’ stato indetto un bando per la nomina di un legale che avrà il compito di fare una valutazione giuridica sulla realizzabilità di un’eventuale trasformazione in azienda speciale della Fondazione Oddi. Riguardo questo possibile cambiamento, se ne è discusso ieri in consiglio comunale ad Albenga.

“La valutazione dovrà dare un parere sulla sostenibilità economica e l’ambito di operatività di questa operazione” fanno sapere dal Comune ingauno.

Durante il consiglio comunale di ieri sera è stato anche approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2021/2023, ed è stata approvata la razionalizzazione periodica delle partecipazioni del comune di Albenga al 31.12.2019 che prevede un’analisi delle società partecipate del Comune.