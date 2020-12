Albenga, all’istituto Trincheri tornano le visite in presenza dei familiari

Albenga. Una bella notizia per le famiglie degli ospiti dell’Istituto Trincheri di Albenga, dopo mesi lunghissimi di solitudine e sofferenza, in cui la pandemia di Covid e le conseguenti prescrizioni dei vari Dcpm hanno impedito un rapporto diretto con i parenti, finalmente i pazienti potranno riavere il conforto di una visita in presenza dei propri familiari.

Già dalla prossima settimana potrebbero iniziare le visite in presenza dei familiari agli anziani ricoverati presso la struttura. La direzione sanitaria e il presidente Corradi stanno organizzando le visite in modo che possano ripartire nella massima sicurezza.

Una circolare del 30 novembre del Ministero della Salute, infatti, ripristina dopo ben nove mesi le visite in presenza nelle RSA. L’invito del Ministro della Salute Speranza rivolto alle direzioni sanitarie è quello di “predisporre un piano dettagliato per assicurare la possibilità di visite in presenza e contatti a distanza in favore degli ospiti”

“Noi ci stiamo organizzando da alcuni giorni per essere in grado di applicare la circolare del Ministero. Sarà nostra cura consentire la visita dei famigliari programmando una calendarizzazione delle visite, questo per poter garantire che ogni ospite possa finalmente incontrare di persona i familiari entro Natale”, spiega il presidente del Trincheri Piero Corradi.

“Predisporremo una stanza ad hoc provvista di un divisorio e ogni incontro avverrà nella massima sicurezza e tutela dell’ospite e del parente. Come Istituto abbiamo sopperito alla mancanza di incontri diretti tramite le videochiamate, ma è certamente una bella notizia consentire ai nostri anziani di poter finalmente rivedere il volto e il sorriso dei parenti”, conclude.