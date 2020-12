Albenga, al via la realizzazione del “Progetto Moli” per contrastare l’erosione della costa

Albenga. Sono iniziati ieri, martedì 1 dicembre, i lavori per la realizzazione del “Progetto Moli”, redatto dall’ing. Paolo Gaggero, per contrastare il fenomeno di erosione della costa. La A.Z. srl di Albenga, ditta aggiudicatrice dell’appalto, ha iniziato con la rimozione del materiale ligneo depositato sulla spiaggia. L’intervento è propedeutico alla realizzazione di una pista di cantiere, costruita con materiale idoneo ad essere usato anche per il ripascimento, che permetterà di lavorare prevalentemente da terra.

I lavori avranno durata di circa un anno. Il progetto è stato inserito nel Piano Regionale di Investimenti e ammesso a contributo per l’anno 2020 per l’importo di €. 2.500.000,00 e, conseguentemente, è stato effettuato un primo stralcio dei lavori che prevede il rifacimento di 14 pennelli (compreso il molo della darsena) e il ripascimento tra gli stessi.

“È iniziato l’intervento di realizzazione del Progetto Moli grazie al quale riusciremo, da un lato a contrastare il fenomeno dell’erosione della costa e dall’altro a sviluppare una zona come quella di Viale Che Guevara che ha ancora moltissime potenzialità e che cambierà il fronte mare di Albenga”, commenta il Sindaco Riccardo Tomatis.

“Gli interventi son iniziati con la rimozione del materiale ligneo sulla spiaggia necessario per la creazione di una pista utile alle operazioni di ricomposizione dei moli e il loro allungamento, che avverrà da levante verso ponente, nel tratto interessato dal lotto aggiudicato. Un lavoro atteso da tempo che cambierà radicalmente le superfici delle nostre spiagge in quella zona e contrasterà l’erosione ed anche il danneggiamento della massicciata”, aggiunge il vicesindaco Alberto Passino.