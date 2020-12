Alassio, luminarie natalizie: in serata si accende via Marconi

Alassio. “Un po’ la pioggia dei giorni scorsi, un po’ le problematiche legate alla fornitura Enel, ma soprattutto il ritardo della ditta incaricata: sono queste le ragioni per cui alcune zone della città non sono state ancora illuminate con le decorazioni natalizie”. A dirlo è Angelo Galtieri, vicesindaco e assessore al turismo del Comune di Alassio, rispondendo così alle numerose segnalazioni pervenute dai commercianti di via Marconi e non solo.

“Spiace perché quest’anno ci eravamo mossi con ampio anticipo rispetto al passato – aggiunge Galtieri – con progetti e valutato anche altre aziende. Mentre rinnoviamo i complimenti alla ‘storica’ ditta Bergomi, sempre puntuale ed efficiente, la nuova azienda sta registrando forti ritardi negli allestimenti: sicuramente prenderemo provvedimenti”.

“Se per via Marconi il problema con Enel dovrebbe essere risolto in giornata, ben diversa la situazione delle decorazioni affidate alla ditta Casassa di Campomorone (Ge)​ che aveva avuto incarico di decorare gli accessi alla città, la via Aurelia e collocare il grande pacco dono in Piazza Matteotti – specifica il vicesindaco – Secondo la determina del 24 novembre scorso avrebbero dovuto posizionare gli allestimenti entro il 5 dicembre, con ogni probabilità riusciranno a farlo la prossima settimana. Sono in corso confronti serrati e stiamo facendo forti pressioni per risolvere quanto prima la situazione e sicuramente ci rivarremo nelle sedi opportune”.