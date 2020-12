Alassio, il Leo Club Alassio dona materiale alla Croce Bianca

Alassio. Il Leo Club Alassio “Baia del Sole”, associazione giovanile del Lions Club, dona materiale alla Croce Bianca di Alassio.

“A causa della crisi economica – dichiara Alessandra Marasco, Past-Presidente del Leo Club – i tagli apportati al finanziamento delle strumentazioni di cui si dotano gli Enti di Primo Soccorso costringono ad un lavoro in condizioni di disagio mancando, in alcune occasioni, i dispositivi necessari o costringendo i volontari ad agire con attrezzature ormai obsolete. Grazie alle raccolte fondi dello scorso anno, nell’ambito del service ‘Leo 4 Safety & Security‘, ed al dialogo con la Croce Bianca ‘Gino Montesi’ di Alassio, si è proceduto nei giorni scorsi alla donazione per più di 500 euro, di un giubbino simulatore della manovra di Heimlich, di un kit di steccobende e di svariati collari cervicali.”

“L’aiuto offerto dai giovani Leo – affermano dalla pubblica assistenza – conferma la collaborazione tra le nostre realtà e siamo orgogliosi di percepire quanto affetto ci sia nei confronti delle attività che svolgiamo, con abnegazione, ogni giorno.”

“Noi Leo – concludono i soci alassini – alla luce dell’attuale situazione socio-sanitaria non possiamo che mostrare la nostra vicinanza con questo service per portare concretamente il ringraziamento ai militi ed ai volontari della nostra città”.