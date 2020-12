Alassio. E’ la ditta Fea Costruzioni ad essersi aggiudicata l’appalto per la realizzazione del parcheggio multipiano di via Pera ad Alassio.

Stamani alle 13.30 è avvenuta la consegna del cantiere. Presenti con il sindaco Marco Melgrati, l’assessore ai lavori pubblici Franca Giannotta, l’ingegner Enrico Paliotto, dirigente dell’ufficio tecnico comunale e in rappresentanza di Fea, il titolare, Emanuele Feltrin e il direttore dei lavori Daniele De Vincenzi.

“Stamani la firma del contratto e la consegna del cantiere – il commento di Melgrati e Giannotta – che però sarà operativo dal 7 gennaio prossimo, quando prenderanno il via i lavori del primo lotto del progetto, ovvero il piano interrato e il primo piano della struttura. Un intervento che già così vedrà salire da 80 a 120 il numero dei posti auto disponibili. Sono già state messi a bilancio per il 2021 le somme per il secondo lotto e confidiamo, entro la fine del prossimo anno di finanziare anche il terzo e ultimo lotto per portare a un totale di 200 gli stalli disponibili”.

“L’area di Via Pera e Via Gastaldi – la conclusione di Melgrati e Giannotta – sono da oggi oggetto di un profondo intervento di ridisegno destinato a mutare il volto e la fruibilità di uno degli accessi della città. Parliamo di interventi che per questa amministrazione sono da sempre stati individuati come di primaria importanza nel ridisegno della città e dei suoi servizi”.​