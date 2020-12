Alassio, acquedotto di via Leonardo Da Vinci di nuovo fuori servizio: tecnici al lavoro

Alassio. In via Leonardo Da Vinci, ad Alassio, la rottura di un acquedotto ha portato all’interruzione del servizio per le utenze interessate. I tecnici della Sca sono già al lavoro e “la previsione – spiegano dal Comune in una nota – è quella di restituire il servizio entro un’ora dalla sospensione”.

A fine settembre si era verificato un problema simile, sul tratto 300, che aveva provocato un danno maggiore. La rottura aveva interessato una tratta di rete lunga 6 metri lineari la cui sostituzione aveva richiesto un’intera giornata di lavoro.

“Le vasche di accumulo potranno gestire per qualche tempo l’interruzione del servizio ma, se in città il problema si potrà ridurre a un calo della pressione, nelle aree collinari potrà registrarsi proprio la mancanza di acqua”, avevano dichiarato i tecnici di Sga in quell’occasione.