Alassio, acquedotto di via Da Vinci di nuovo rotto: lunedì al via i lavori di sostituzione

Alassio. Inizieranno lunedì 14 dicembre i lavori di sostituzione della tubatura dell’acquedotto di via Leonardo Da Vinci, ad Alassio.

Da alcuni giorni, infatti, le tubature dell’acquedotto hanno iniziato a dare problemi causando disservizi segnalati non senza polemiche da alcuni residenti della zona. Il tratto interessato dalle criticità riguarda un pezzo di tubatura che va da via Londra sino ad arrivare all’incrocio con Corso Roma.

“È un tratto di tubatura in eternit molto vecchio – spiega Adriano Baldini, direttore tecnico di Sca -. In questi giorni abbiamo studiato il nuovo progetto per la sostituzione della tubazione e con una somma urgenza da lunedì prossimo inizieranno i lavori per la sostituire il primo lotto”.

I lavori, in particolare, riguarderanno 500 metri lineari: “È un intervento importante – spiega Baldini – che ha richiesto un minimo di progettualità, innanzitutto per rispetto della normativa relativa all’affidamento degli appalti. Non abbiamo potuto accelerare il lavoro come avremmo voluto”.

Secondo quanto riferito, quindi, i lavori per il ripristino della tubatura inizieranno lunedì: “I nostri tecnici in questo momento sono già al lavoro sul posto – conclude – e la settimana prossima partiranno gli scavi per sostituire la tubatura”.