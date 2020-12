Al Liceo Della Rovere di Savona al via l’orientamento in entrata: gli appuntamenti di dicembre

Savona. Dopo la prima positiva esperienza di Open Day online del 21 novembre scorso, il Liceo Della Rovere propone per il mese di dicembre un’agenda fitta di appuntamenti, per dare alle ragazze e ai ragazzi delle terze medie e alle loro famiglie la possibilità di incontrare docenti e alunni dell’Istituto, ma soprattutto per consentire loro di fare esperienza diretta delle discipline cardine di ciascun indirizzo attraverso i Laboratori Didattici online.

Ecco i prossimi eventi:

* mercoledì 9 dicembre, ore 15.30-17.00: Laboratorio Didattico indirizzo Scienze Umane;

* giovedì 10 dicembre, ore 15.30-17.00: Laboratorio Didattico indirizzo Linguistico/Linguistico ESABAC;

* venerdì 11 dicembre, ore 15.30-17.00: Laboratorio Didattico indirizzo LES;

* sabato 12 dicembre, ore 9.00-13.15: Open Day online;

* sabato 16 gennaio 2021, ore 9.00-13.15: Open Day online.

Per partecipare a tutti gli eventi è sufficiente effettuare la procedura di prenotazione attraverso il sito web istituzionale, https://www.liceodellarovere.edu.it/.

A questi si aggiungono due ulteriori incontri che si svolgeranno nell’ambito del “Salone Orientamenti”:

* giovedì 17 dicembre, ore 10.00-11.00: Webinar di presentazione degli indirizzi Scienze Umane e LES;

* giovedì 17 dicembre, ore 15.00-16.00: Webinar di presentazione degli indirizzi Linguistico e Linguistico ESABAC.

La partecipazione a questi eventi è possibile registrandosi attraverso la piattaforma www.saloneorientamenti.it.

Infine, poiché a causa dell’attuale situazione sanitaria non è consentito recarsi direttamente a scuola per visitarne gli ambienti di persona, è presente sul sito del Liceo un tour virtuale a 360° che permette di conoscerne gli ambienti e vedere in maniera realistica ed immersiva le aule, i laboratori e le strumentazioni che fanno del Liceo Della Rovere una realtà radicata nella tradizione e aperta all’innovazione.

Per ogni ulteriore informazione, contattare le Referenti all’indirizzo e-mail orientamento@liceodellarovere.net.

Il Liceo Della Rovere vi aspetta!