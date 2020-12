Ad Altare Pro loco e Protezione civile unite per un’iniziativa benefica

Altare. “Pro loco significa a favore del luogo: per questo motivo, con un piccolo gesto di solidarietà, abbiamo voluto aiutare concittadini e commercianti altaresi”.

Così recita il post dell’associazione che, insieme alla Protezione civile, ha acquistato generi di prima necessità per cinquantacinque famiglie altaresi bisognose.

“Vogliamo ringraziare tutti coloro che ci hanno aiutato in questo progetto – commentano dal direttivo – Abbiamo volutamente sostenuto il commercio del nostro paese in un momento non certo facile, e crediamo che sia importante ora più che mai concentrare le risorse delle associazioni del territorio per sostenere il tessuto sociale”.