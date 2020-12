Ad Albenga nessun tabaccaio ha più in vendita francobolli: file in posta per acquistarli

Albenga. Siamo nel periodo natalizio e sono ancora tanti coloro che amanti della tradizione non si limitano a inviare un messaggio di auguri per sms o WhatsApp, ma spediscono una bella cartolina di Auguri di Buon anno e Natale agli amici e ai parenti lontani.

Tutto normale direte. Eppure anche su un piccolo dettaglio come questo spiace dover registrare che gli italici disservizi la fanno da padrone. Dal mese di novembre, infatti, nessun tabaccaio ha più un solo francobollo da vendere al cliente e per poterne avere uno bisogna andare alla Posta. Ma cosa significa, in questo periodo, recarsi alle Poste per ritirare una raccomandata, spedire un pacco o acquistare dei francobolli? File, interminabili file, fuori al freddo.

E’ quello che è accaduto a Mara uno dei tanti cittadini che ha riscontrato questo problema e che racconta l’odissea vissuta stamane per poter acquistare un francobollo: “Ho girato e ho riscontrato che i tabaccai in Albenga non hanno più i francobolli. Per inviare una lettera bisogna fare la coda al freddo davanti all’ufficio postale. Nella tarda mattinata di oggi erano 15 le persone in codain Via dei Mille, allora vado a Vadino, qui in fila sono in 10. Aspetto per circa 30 minuti, sempre fuori in piedi, sperando di passare entro le 13.30, orario di chiusura . Servizio o disservizio?”, si lamenta.

Non vendete più i francobolli? Chiediamo a Siri, titolare della tabaccheria della stazione. “A novembre non li hanno consegnati e ironia della sorte, dovevano fare una consegna, in tempo per Natale questo mercoledì, ma l’hanno smarrita”.