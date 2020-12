Accordo Carige-sindacati sul modello organizzativo: inquadramenti e formazione al centro

Liguria. First Cisl e gli altri sindacati hanno firmato con Carige un accordo riguardante le ricadute sulle lavoratrici e lavoratori in merito al piano di revisione del modello di servizio del gruppo.

Matteo Muzio, responsabile di gruppo First Cisl, afferma: “La trattativa è partita da posizioni molto distanti su diversi temi, ma alla fine, con senso di responsabilità, siamo riusciti a limitare le differenze e a raggiungere un’intesa. In questo modo abbiamo adeguato al nuovo contesto quanto previsto dalla contrattazione aziendale in merito ai percorsi di carriera, sia con riferimento ad alcune figure già normate sia mediante il coinvolgimento di altre figure, finora sprovviste di un percorso di inquadramento aziendale. Va sottolineata inoltre l’attenzione posta sui giovani. Di fatto vengono abbreviati per alcune colleghe e colleghi, al ricorrere di determinate condizioni, i tempi per il percepimento di un automatismo economico previsto dal contratto nazionale di categoria”.

“L’accordo prende in considerazione anche la formazione, tema che riteniamo fondamentale per tutto il personale ed in particolare, in questo momento, per le nuove figure previste dal modello organizzativo e per chi andrà a ricoprire nuovi ruoli rispetto a quelli svolti in precedenza. Da parte nostra – continua Matteo Muzio – continueremo come sempre a tenere alta l’attenzione, a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori del gruppo”.