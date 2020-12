A tu per tu con Roberto Barozzi, Aspettando il Capodanno

A tu per tu con Roberto Barozzi, ex calciatore ed ex allenatore. Barozzi, classe 1960, a livello giovanile ha giocato con GB Rocca, Astimacobi, Ternana, Mantova, per poi indossare le maglie, a livello di prime squadre, di Alessandria, Savona, Cavese, Catania, Cesena, Cagliari, Livorno, Sestrese e Pegliese. Da allenatore ha guidato Sestrese, Imperia, Canelli, Derthona e le giovanili di Sestrese e Genoa.

Roberto Barozzi ci racconta alcuni episodi e dettagli della sua carriera; durante la puntata intervengono numerosi protagonisti della trasmissione “Parliamo di Sport”.