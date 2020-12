A tu per tu con Pedro Pablo Pasculli e Sergio Soldano, entrambi classe 1960, ex calciatori argentini che ora vivono in Italia.

Pasculli, nella sua carriera da giocatore, ha militato in Colón, Argentinos Juniors, Lecce, Newell’s Old Boys, PJM Futures, Casertana. Nel 1986 è stato campione del mondo con l’Argentina. Nella sua lunga esperienza da tecnico ha allenato dal 2000 al 2020. Da giugno ha assunto il ruolo di direttore tecnico della Sambenedettese, società di Serie C.

Soldano, dopo aver giocato con Flandria, Banfield, Colon, Albese, Carcarese, Cairese, Loanesi e Bragno, da tecnico ha lavorato per Parma, Inter e la nazionale di Malta. Ora è responsabile tecnico del settore giovanile dell’Asd Cairese 1919.

Pedro Pablo Pasculli ci parla dei suoi ricordi legati alla Nazionale argentina, in particolare all’anno del Mondiale vinto in Messico. Sergio Soldano ci svela alcuni segreti del suo modo di insegnare il gioco del calcio.