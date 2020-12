A tu per tu con il professor Nicola Rossi

A tu per tu con Nicola Rossi, insegnante di educazione fisica al Liceo G. Bruno di Albenga. Rossi, da calciatore, di ruolo attaccante, ha militato in San Filippo Neri, Bastia, Villanovese, Ceriale, Loanesi, Alassio, Cisano, Cisano Ceriale. Da allenatore, carriera intrapresa nel 1998/99, ha guidato Laigueglia, Pietra Ligure, Cisano, Loanesi San Francesco, Andora, Villanovese. In seguito ha svolto il ruolo di direttore sportivo e preparatore atletico dell’Albenga Volley.

Nicola Rossi ci parla della sua storia sportiva, raccontandoci alcune esperienze e ricordi, e spiegandoci il suo modo di interpretare i vari ruoli che, in passato e nel presente, ha ricoperto.