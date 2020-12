Albenga. È un Natale ricco di speranza quello che si è respirato ieri mattina al chiostro di San Bernardino di Albenga, sede del tavolo dell’emergenza.

La famiglia Colla e l’Albenga Calcio hanno voluto donare 66 pranzi di Natale destinate alle famiglie in difficoltà individuate dai servizi sociali e consegnate tramite i volontari.

Foto 2 di 2



“È un gesto di grande generosità – afferma il sindaco Riccardo Tomatis – ringrazio oltre alla famiglia Colla tutti i volontari che hanno dedicato il loro tempo ad aiutare chi è in difficoltà. A loro e a tutti quanti vanno i miei più cari auguri di Buon Natale”.

“Siamo molto soddisfatte per la realtà che si è creata e che si sta creando. La condivisione fra la diverse associazioni è un valore aggiunto capace di far emergere le diverse peculiarità che, collaborando, si trasformano in potenzialità per la città intera” concludono l’assessore Marta Gaia e il consigliere Martina Isoleri.