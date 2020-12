Savona. Si è potuta realizzare ieri mattina, venerdì 11 dicembre, grazie al prezioso contributo dei ragazzi della Scuola Edile Savona, la prima parte del progetto “A Natale una piazza diversa dal solito” .

“Nelle scorse settimane – spiega il presidente del comitato ‘Per Piazza del Popolo’ in una nota – con l’aiuto di tantissime persone, e di alcuni bar, siamo riusciti a raccogliere più di 400 bottiglie di plastica, che le ragazze del comitato hanno magnificamente modificato ed assemblato, fino ad ottenere la bellissima installazione che potete ammirare in piazza, oltre ad aver abbellito i lampioni del viale centrale con delle “stelle“ ricavate da grucce e ritagli di plastica”.

“In questo modo – si legge nella nota – siamo riusciti a coniugare il tema del riciclo con questo Natale 2020, che si preannuncia molto diverso dal solito, ed a dare una veste più natalizia alla nostra tanto bella quanto poco considerata piazza del Popolo. La prossima settimana, con le bottiglie rimaste, completeremo il progetto con un’altra installazione, questa volta nel lato della piazza antistante il Tribunale”.

“Ci teniamo particolarmente a ringraziare vivamente tutte le persone che ci hanno aiutato nella raccolta: Bricocenter Savona , che ci ha fornito gratuitamente i materiali necessari per il montaggio, le lavanderie Deby, Futura e Lavabene, che hanno fornito le grucce per le stelle, la panetteria La Boulangerie per la colazione dei ragazzi della Scuola Edile , Centro Copie e Servizi Fratelli Bonino di piazza del Popolo , che ha stampato le locandine per la raccolta delle bottiglie di plastica. Buon Natale a tutti in Piazza del Popolo” hanno concluso.