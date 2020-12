A Natale “Caro nonno/a ti scrivo così ti distraggo un pò…”, la speciale iniziativa per i nostri anziani

Alassio. Sarà un Natale senz’altro diverso e particolare rispetto agli altri e lo stop imposto agli spostamenti non consentirà ricongiungimenti familiari, con molte persone anziane che potrebbero rimanere sole.

Ecco quindi una originale iniziativa del gruppo “Alassiowood”, che presenta “Caro nonno/a ti scrivo così ti distraggo un pò…”, parafrasando uno dei versi della famosa canzone di Lucio Dalla.

L’obiettivo è quello di regalare per ogni nonno/a un panettone seguito da una lettera scritta da un bambino/a, con una dedica speciale…”A causa della pandemia sarà un Natale particolare: i nostri cari nonni, per evitare contagi dovranno rimanere isolati, quindi quale occasione migliore per far sentire la nostra vicinanza a queste persone…” afferma il gruppo alassino.

“I panettoni e le letterine saranno consegnati presso l’hotel “Milanesina”, noi ci faremo carico di recapitarli in sicurezza il 24 dicembre: le letterine scritte dai bimbi saranno pubblicate sulla pagina Facebook di Alassiowood: abbiamo bisogno della vostra collaborazione per rendere più piacevole una giornata speciale. A breve metteremo anche le foto e i nomi dei nostri cari nonnini, con la speranza di dare un forte segnale di sensibilità”.

L’iniziativa si svolgerà con la collaborazione della la dott.ssa Paola Cristiglio, direttrice della Giacomo Natale di Alassiowood.