A Millesimo l’ultimo saluto a Carlo Secco, commerciante di bestiame da quattro generazioni

Millesimo. Con la morte di Carlo Secco, 79 anni, se ne va una testimonianza dei tempi antichi, essendo stato lui uno degli ultimi commercianti di bestiame della Val Bormida e della provincia di Savona.

Grande la passione per il suo lavoro, portato avanti da quattro generazioni, in particolare il commercio dei cavalli. Secco era un uomo stimato e benvoluto da tutti anche per il suo carattere scherzoso.

Molto conosciuto, non mancava mai agli appuntamenti estivi della storica fiera di San Giovanni del monte a Carcare, sempre con oltre sessanta capi di bestiame in esposizione, e a quella di Vicoforte di Mondovì, con i suoi adorati cavalli.

Carlo lascia la moglie Virginia, il figlio Marco (che prende le redini della sua attività) con Valentina e la nipote Francesca, la figlia Mara con Paolo. Il funerale si terrà mercoledì 2 dicembre a Millesimo alle ore 15.