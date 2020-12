A Ceriale nuova gestione per storica macelleria

A Ceriale ha aperto “U maxellu di seio'”. Una nuova gestione dopo 70 anni di onorato lavoro della famiglia Molli. La macelleria storica sarà condotta da Fabrizio e Silvia. “Insieme alla nuova gestione della tabaccheria, ex Poggi, e alla prossima apertura della nuova sala polivalente e biblioteca comunale in via 1° Maggio, Ceriale potrà rivivere un nuovo impulso commerciale e dare il via a nuove iniziative per altri imprenditori” afferma il vice sindaco Luigi Giordano.