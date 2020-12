A Carcare luminarie natalizie pagate dal Comune, Mirri: “Il sindaco mente, pagata solo la messa in opera”

Carcare. “Nei giorni scorsi il sindaco De Vecchi sulla stampa locale informava i Carcaresi che dall’8 dicembre saranno accese le luminarie cittadine affermando che ‘L’amministrazione comunale si è fatta economicamente carico dei costi delle luminarie!’. Mah! Sig. Sindaco, ogni tanto vogliamo dire la verità ai cittadini e cioè che le luminarie sono state gentilmente regalate al Comune 4 anni fa (valore oltre 5 mila euro) dai gestori della Soms, Società Operaia di Carcare, e che l’amministrazione si accolla soltanto l’onere della messa in opera?”. Così, in una nota, il consigliere e capogruppo di minoranza del gruppo “Lorenzi Sindaco” Rodolfo Mirri.

“Vogliamo anche dire che – prosegue il consigliere – nella sua personale discrezione per un lavoro di assoluta routine, quale la messa in opera delle luminarie, Lei si è avvalso di un ditta di Ceranesi (Genova) quindi lontana e logisticamente più onerosa (costo di 3 mila euro + iva per un totale di 3.660 euro come da determina n.1272 del 22/10/2020), mentre ci si poteva avvalere di una ditta locale per dare il buon esempio ai cittadini in considerazione del fatto che giustamente l’amministrazione li invita a ‘spendere’ negli esercizi di Carcare?”.

“Suvvia Sig. sindaco, almeno a Natale diciamo le cose come stanno, anche se sappiamo che di questi tempi coerenza, trasparenza e correttezza sono merce rara! A tutti, Auguri di Buone Feste!” conclude Mirri.