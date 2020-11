Voucher taxi per gli over 75: ecco come ottenerlo

Liguria. Da domani, 3 novembre, i cittadini over 75 che desiderano richiedere il voucher regionale trasporto taxi potranno contare sull’assistenza qualificata fornita dalle associazioni liguri dei consumatori.

Regione Liguria ha infatti esteso a questa fascia di popolazione il bando ‘trasporto in sicurezza’ (prima rivolto solo alle persone affette da malattie rare, con difficoltà di deambulazione, invalidi civili al 100% e donne in gravidanza) e si avvarrà della collaborazione dei consumatori per supportare i cittadini che intendano usufruire del voucher, del valore di 250 euro.

“Esprimiamo soddisfazione per la fiducia dimostrataci da Ilaria Cavo, neo assessore regionale ligure alle Politiche socio sanitarie e Terzo settore, che ha voluto affidare alle associazioni dei consumatori questo compito importante e delicato” dichiara Furio Truzzi Presidente dell’Istituto Ligure del Consumo.

A quali numeri rivolgersi

Gli sportelli messi a disposizione dalle Associazioni dei Consumatori e degli Utenti riconosciute da Regione Liguria e coordinate dall’Istituto ligure del Consumo sono 26: 8 in provincia di Genova, 5 in provincia di Imperia, 6 in provincia di Savona, 7 in provincia di Imperia.

I cittadini interessati potranno chiamare (anche nei giorni festivi) i seguenti numeri regionali per avere una consulenza telefonica oppure fissare un appuntamento:

Istituto Ligure del Consumo numero verde 800 180 431

Adiconsum tel. 010 2475630

Adoc tel. 010 5958106

Assoutenti tel. 010 540256

Casa del Consumatore tel. 010 2091060

Codacons tel. 010 4032455

Federconsumatori tel. 010 5960414

Lega Consumatori tel. 010 2530640

Sportello del Consumatore tel. 010 2467750

Le sedi regionali forniranno i recapiti delle sedi sui territori provinciali.

Come funziona il voucher taxi

Al fine di ridurre il rischio di contagio per le persone anziane, maggiormente esposte a possibili complicanze in caso di infezione, e anche con l’obiettivo di alleggerire il trasporto pubblico locale, Regione Liguria prevede per gli over 75 la possibilità di presentare domanda di voucher per ottenere una carta prepagata da 250 euro da ritirare presso gli sportelli Carige e da utilizzare sulla rete regionale dei servizi taxi e noleggio con conducente (Ncc). La carta, dotata di microchip, potrà essere impiegata a partire dal 9 novembre e dovrà essere spesa entro il 30 giugno 2021.

Il limite di utilizzo per ciascuna corsa sarà di 30 euro e il termine per la presentazione delle domande, attraverso lo sportello on line sul sito di Filse, è il 31 dicembre 2020.