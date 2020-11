Virgo Fidelis, ad Albenga la benedizione del monumento ai carabinieri

Albenga. Oggi 21 novembre ricorre la Virgo Fidelis, patrona dell’Arma dei Carabinieri. In tale occasione l’associazione nazionale carabinieri sezione Albenga ha deciso di rendere onore all’arma e a tutti i carabinieri caduti attraverso la deposizione di fiori e la benedizione del Monumento dei Carabinieri di Albenga sito in piazza Enzo Tortora ad opera del cappellano della sezione.

Erano presenti il sindaco Riccardo Tomatis e l’assessore alla sicurezza Mauro Vannucci a dimostrazione della vicinanza dell’amministrazione all’Arma e all’associazione dei carabinieri in congedo.

Afferma l’assessore Vannucci: “Stiamo lavorando con l’associazione per la stesura di una convenzione affinché i militari congedati possano svolgere vari servizi andando incontro alle necessità della città. Oggi è l’occasione per ringraziare tutti i carabinieri e gli appartenenti alle forze dell’ordine e l’Associazione nazionale carabinieri sezione Albenga per quanto fanno e faranno per la nostra città”.

Il sindaco Riccardo Tomatis aggiunge: “I valori dei carabinieri sono anche i nostri e per questo oggi vogliamo ringraziarli ancora una volta per quanto fanno. L’associazione nazionale carabinieri ha voluto depositare fiori e recitare la preghiera del carabiniere di fronte al monumento ad essi dedicato e, con piacere, in questa occasione, ho voluto rappresentare tutta la mia vicinanza all’Arma. Chi è carabiniere, come chi è medico, lo rimane tutta la vita e l’associazione dei carabinieri in congedo lo dimostra attraverso la loro presenza sul territorio ce ponendosi sempre a servizio. Specie in un periodo come quello che stiamo vivendo la loro opera è importante e per questo li ringrazio”.