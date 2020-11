Villanova d’Albenga, si spegne a 94 anni Paolina Fasceto detta “Norina”

Villanova d’Albenga. Si è spenta all’età di 94 anni Paolina Fasceto, conosciuta a Villanova d’Albenga come Norina.

Paolina faceva parte di una storica e molto conosciuta famiglia villanovese: “Persona molto simpatica e diretta, autentica, una vita di lavoro e solidarietà verso i più bisognosi” la ricorda il sindaco Pietro Balestra.

“Come tutti i villanovesi di quegli anni è cresciuta e ha vissuto nel profumo delle violette, sia in campagna che nei magazzini di lavorazione ed esportazione dove ha lavorato e, come tanti villanovesi dell’epoca, in estate al lavoro a fare la stagione estiva ad Alassio” aggiunge il sindaco.

Persona molto dinamica e disponibile, Paolina è stata socia fondatrice della Croce Bianca di Villanova nel 1981 e milite che ha prestato tantissimi anni di servizio. Membro della pro Loco dove ha dedicato il suo tempo per fare conoscere e crescere Villanova e membro della Confraternita femminile del Santo Rosario, “Paolina ha partecipato alle manifestazioni del Comune in favore degli anziani e la ricordo bene a passare delle notti insonni a Sanremo assieme a noi ad imbandire di violette il carro fiorito che avrebbe sfilato il giorno dopo per le vie della città” commenta il sindaco Balestra.

“Ci mancherai Norina. Mancherà il tuo dinamismo ma hai sicuramente lasciato un bellissimo ricordo di te alla Tua Villanova. Porgiamo le nostre sentite condoglianze ai cugini, al cognato, ai tanti parenti e tantissimi amici che la hanno conosciuta e apprezzata”.