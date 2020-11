Villanova d’Albenga, lutto per la scomparsa di Murielle Siffredi

Villanova d’Albenga. Si è spenta ieri Murielle Siffredi, moglie del professor Serafino Santoro, preparatore atletico del club calcistico dell’Albenga. A dare l’annuncio sulla sua pagina Facebook il sindaco di Villanova, Pietro Balestra: “Diventa sempre più difficile scrivere di persone care che ci lasciano, che lasciano la propria famiglia. Difficile capire. Una tristissima notizia mi ha raggiunto pochi minuti fa, è mancata a soli 56 anni la nostra amata concittadina Murielle Siffredi, abitante a Coasco”.

“Murielle ha combattuto assieme ai famigliari contro una terribile malattia. Era una persona solare e gentile, sempre disponibile. Ha lavorato per un periodo di tempo anche come impiegata comunale dove si è distinta per gentilezza, efficienza e spirito di servizio. Parlava perfettamente la lingua francese e talvolta le chiedevo attività di interprete che ci forniva sempre con il sorriso e disponibilità”.

“Porgiamo le più sentite condoglianze della nostra comunità e stringiamo in un forte abbraccio il marito Roberto Santoro e la figlia Nicole. Vogliamo ricordare il fratellino Pietro, nato dormendo, fortemente amato e voluto dalla mamma. Oggi insieme vi guarderanno dal cielo”.

Al cordoglio per la scomparsa si unisce l’Asd Albenga 1928.