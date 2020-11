Vendita con somministrazione sul posto, la Polizia chiude per 5 giorni due esercizi pubblici di Savona

Savona. Ieri, i poliziotti della Divisione di Polizia Amministrativa, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo nei locali pubblici, finalizzato anche alla verifica del rispetto della normativa legata all’emergenza sanitaria COVID19.

Nel corso del servizio gli agenti hanno rilevato irregolarità in due esercizi pubblici di Savona che hanno portato a contestazioni di carattere amministrativo – relative alla vendita con somministrazione sul posto anziché d’asporto – ed alla conseguente chiusura per 5 giorni degli stessi, come previsto dalla normativa.

I servizi proseguiranno nei prossimi giorni anche in altre zone della provincia.