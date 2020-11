Vela, assemblea zonale per l’elezione dei candidati alle cariche federali

Varazze. Sabato 31 ottobre, al teatro Don Bosco di Varazze, si è svolta l’assemblea zonale elettiva della I Zona per la nomina dei candidati che parteciperanno all’assemblea elettiva nazionale della Fiv sabato 19 dicembre a Roma.

All’assemblea, organizzata con il rispetto del protocollo per il distanziamento, hanno partecipato 25 affiliati (di cui sette in delega), quattro rappresentanti dei circoli per gli atleti e sette rappresentanti dei circoli per i tecnici.

Dopo l’apertura del presidente Belgrano ed una presentazione del candidato di I Zona Brambati si è dato inizio alle operazioni di votazione

L’assemblea ha eletto i seguenti candidati.

Ettorre Francesco come candidato alla presidenza Fiv.

Brambati Gianluca come candidato di genere maschile al consiglio federale in rappresentanza degli affiliati.

Bertone Francesco, Bonetto Paolo, Lodigiani Francesca, D’Albertas Vittorio come delegati in rappresentanza degli atleti per assemblea centrale Fiiv.

Manzoli Maurizio, Calvini Enrico, Tarello Cristina, Bogliolo Luca, Querella Luca, come delegati in rappresentanza dei tecnici per assemblea centrale Fiv.

Terminate le operazioni di voto e ricordato a tutti l’attenzione nell’organizzazione dell’attività attualmente possibile di regate e allenamenti ci si è congedati con l’augurio di buon vento.

Nel frattempo, il comitato organizzatore del Campionato del Ponente, in considerazione della grave situazione sanitaria che la Liguria sta attraversando, al fine di preservare la salute degli operatori e degli equipaggi ha ritenuto opportuno rinviare l’inizio dell’evento al weekend del 12 a 13 dicembre. Sono pertanto annullate le regate dell’8 e del 21 e 22 novembre.