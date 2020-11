Varazze, pusher sorpreso con cocaina e hashish: denunciato un trentenne

Varazze. Detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, questa è l’accusa a cui dovrà rispondere il 30enne italiano denunciato dai Carabinieri di Varazze.

In occasione di un servizio teso a contrastare lo spaccio di stupefacenti, i militari della Stazione varazzina, nella tarda serata di ieri, hanno fermato in via Reccagno un trentenne, già noto alle forze dell’ordine. Durante il controllo, l’uomo veniva sorpreso in possesso di alcuni grammi di cocaina e di hashish e di un’ingente somma di denaro contante (ritenuto essere il “guadagno” dell’attività illecita).

Il trentenne è stato denunciato per detenzione di droga ai fini di spaccio, reato di cui dovrà rispondere davanti ai giudici del Tribunale di Savona.