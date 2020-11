Varazze piange l’ex comandante dei vigili Giuseppe “Pino” Giorgis

Varazze. La comunità varazzina piange l’improvvisa scomparsa di Giuseppe Giorgis, comandante dei vigili urbani negli anni ’80 del secolo scorso. Aveva 84 anni.

Dopo la pensione, Giorgis ha continuato a mantenersi attivo dando una mano alla moglie nell’agenzia di assicurazioni di via Sant’Ambrogio.

Noto in diversi ambienti della città, era stimato ed apprezzato per la sua partecipazione a più eventi, quali “Il Corteo Storico” di Santa Caterina da Siena, il Coro Polifonico Beato Jacopo da Varagine, l’Università delle Tre Età.

Sempre presente alle manifestazioni civiche e religiose, Pino (come veniva da tutti chiamato) lascia un ricordo che si riallaccia alla vita politica di Varazze, soprattutto per essere stato al comando, non sempre facile, della locale polizia urbana, cavalcando il cambio di guardia di diverse amministrazioni comunali.

Con la sua scomparsa si chiude un altro capitolo della storia varazzina, in un periodo che segna la morte di parecchi cittadini di notevole rilievo civico e umano.