Varazze, “narcos” tentano di sequestrare imprenditore ligure: 6 arresti

Varazze. Forse avevano visto Narcos su Netflix e avevano deciso di emulare le gesta di Pablo Escobar, passando dal traffico di droga ai rapimenti. O forse volevano semplicemente provare a “fare il salto”, ingolositi dall’opportunità. E così hanno tentato di sequestrare un imprenditore genovese. Ma erano intercettati, e sono finiti in manette.

E’ la storia dietro allo scenografico blitz di ieri pomeriggio a Varazze da parte della polizia di Stato. In molti ieri hanno visto e fotografato i veicoli delle squadre volanti e le auto senza contrassegni della Mobile, insieme ai cani antidroga, nella zona di via Sardi. Ma a parte il fatto che fossero in corso delle perquisizioni e che fossero stati effettuati alcuni arresti, per il resto sull’episodio aleggiava il mistero.

Oggi pomeriggio in conferenza stampa il procuratore capo di Savona Ubaldo Pelosi, il Questore Giannina Roatta e la dirigente della Squadra Mobile Rosalba Garello hanno rivelato i contorni dell’operazione, conclusa con l’arresto di sei persone provenienti dal basso Piemonte.

Il blitz nasce da una indagine della Procura savonese sul traffico di droga. Secondo quanto ricostruito gli spacciatori hanno invitato un imprenditore di Genova a incontrarli in un albergo di Varazze, l’hotel La Vela. Una volta lì, però, hanno tentato di rapirlo per chiedere un riscatto. Ma i poliziotti hanno seguito gli sviluppi grazie alle intercettazioni telefoniche e sono intervenuti in forze. Le indagini sul tentato sequestro sono state affidate al sostituto procuratore Annamaria Paolucci della Procura distrettuale di Genova.

“Si tratta di una indagine partita alcuni mesi fa, legata al traffico droga. In seguito, dalle intercettazioni, è emersa la volontà di un sequestro di persona a scopo di estorsione, che ci ha imposto di intervenire in maniera tempestiva, anche per salvaguardare la vittima prescelta dall’organizzazione criminale – ha detto il procuratore capo di Savona Ubaldo Pelosi -. Sono state sequestrate armi e droga, inoltre dai primi interrogatori in corso in Procura ci sono state già le prime ammissioni da parte degli arrestati. Considerato il tentativo di sequestro a scopo di estorsione è stato aperto un procedimento parallelo presso la Direzione Distrettuale Antimafia di Genova”.

“Una associazione per delinquere davvero pericolosa ed efferata – ha sottolineato la dirigente della Squadra Mobile Rosalba Garello -. La loro base logistica era l’albergo varazzino, da dove agivano con estrema violenza e con pesanti intimidazioni nei confronti di creditori, tuttavia non pensavano arrivassero a pianificare un sequestro di persona”.

“Avevano già preso contatto con l’imprenditore genovese del settore catering, attirandolo con la scusa di voler organizzare un ricevimento illustre per il mese di marzo. A quel punto abbiamo deciso di agire per interrompere la loro attività criminosa. In primis abbiamo posto in sicurezza l’imprenditore (con la scusa di un banale controllo per il Covid…), così al secondo appuntamento in albergo lo abbiamo sostituito con un nostro poliziotto: non appena hanno aperto la porta della stanza d’albergo abbiamo fatto scattare il blitz con il fermo di tutti i membri dell’associazione criminale. Alcuni hanno tentato di nascondersi, altri due erano nella reception, le due donne sono state bloccate una sul terrazzo (in quanto aveva compiti di osservazione dall’alto), la seconda donna fuori dall’hotel (in quanto doveva controllare la situazione)”.

“Dalle successive perquisizioni disposte nell’ambito dell’indagine abbiamo sequestrato due etti di marijuana, 65 grammi di cocaina e tre armi da fuoco semiautomatiche, tutte modificate, oltre ad un caricatore trovato addosso ad una delle persone arrestate” ha concluso il dirigente Garello.

