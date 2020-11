Vandalismo anti-ambientalista: a Savona danneggiato murales di Greta Thunberg

Savona. Vandali in azione nella frazione di Cadibona: è stato deturpato uno dei murales realizzati a maggio 2019 grazie alla collaborazione della Proloco locale e dell’amministrazione comunale. “Si tratta del murales a sfondo politico che ritrae Greta Thunberg, in realtà l’unico a sfondo politico che comunque pur ospitato in un piccolo paese di pochi abitanti non ha mancato di destare i fastidi degli anti-ambientalisti” afferma Linda Finardi, che si era occupata del progetto di street art.

“Ne è stato sfregiato unicamente il viso, rendendo palese il contenuto del contro messaggio lanciato dai vandali. Certo ci è chiaro come la lotta politica possa passare anche attraverso l’arte e soprattutto attraverso la street art che essendo proposta in un ambiente pubblico appartiene a tutta la comunità. Quello che meraviglia è come anche lontano dal tumulto delle grandi città arrivi il riflesso dell’intolleranza, dell’intransigenza e forse dell’insofferenza” aggiunge.

“Tolleranza, una parola non eccessiva in quanto una visione diversa o narrata da altri protagonisti diversi da quello rappresentato dall’artista Bisazza potrebbe essere esposta in altro modo, proponendo altre cose, altre pitture perché no, proponendo un altro discorso”.

“La scelta invece dell’intolleranza è di negare, sfigurare e quindi danneggiare. Quello che dispiace non è solo il danno ad un murales con cui si è voluto imbellire il paese come piccolo grande dono agli abitanti e ai passanti, ma anche quindi il riscontrare che è stata apposta su quel muro un’ingiuria. Questo certamente è quello che più ci dispiace” conclude.