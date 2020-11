Vado Ligure, lavori nella galleria san Nicolò: traffico dirottato sull’Aurelia

Vado Ligure. Anas ha programmato alcuni interventi di manutenzione straordinaria dell’impianto multioperatore a servizio della galleria San Nicolò sulla statale 1 Dir/A (la strada a scorrimento veloce, nel tratto che collega la Motorizzazione a Porto Vado) a Vado Ligure, dal chilometro 0,000 al chilometro 1,600, in direzione Bergeggi.

Nel dettaglio l’intervento prevede la chiusura del traffico dal chilometro 0,000 al chilometro 1,600 in direzione Bergeggi, all’altezza dello svincolo Valgelata dalle 22 del 23 Novembre fino alle 6 del giorno successivo.

Durante le ore di chiusura il traffico diretto a Savona verrà deviato sulla via Aurelia dal chilometro 581,900 al chilometro 579,500.

