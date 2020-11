Un supermercato al posto dell’Ambra di Albenga? Il Comune: “Faremo il possibile per evitarlo”

Albenga. Un supermercato al posto del Teatro Ambra? L’amministrazione di Albenga dice “no”.

Il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis sul punto ha le idee molto chiare: “Faremo tutto quello che è nelle nostre possibilità per scongiurare questa ipotesi”.

La risposta del primo cittadino in merito alle voci (ancora non vi sono atti ufficiali in tal senso) che circolano all’ombra delle torri è tranciante: “Stiamo già studiando delle misure per opporci all’eventuale cambio di destinazione d’uso del Teatro Ambra. Crediamo che una realtà così importante per la nostra città debba essere tutelata e, così come abbiamo sempre fatto, cercheremo sempre di andare in questa direzione”.

Il vicesindaco Alberto Passino: “Il teatro Ambra è una realtà culturale troppo importante per la città, per il comprensorio e se ci sono dei problemi di qualsiasi natura, e sottolineo qualsiasi, il comune si farà parte diligente e farà tutto quanto in suo potere per continuare a garantirne la fruizione al pubblico.”