Un calendario 2021 con i mici dell’Oasi Felina Delfino di Savona

Savona. Un nuovo calendario 2021 con tante foto di gatti. Questa la brochure a disposizione degli appassionati, negozi e pubblici esercizi della provincia di Savona: realizzata a cura di Felini Felici Organizzazione di Volontariato, riporta tanti bei musetti che hanno trovato riparo all’Oasi Felina Protetta “Andrea Delfino”.

Così esordiscono i volontari: “Anche quest’anno, nonostante la pandemia in corso, in cambio del calendario sarà possibile fare una donazione che servirà per sfamare i piccoli ospiti dell’Oasi di via Bonini a Legino-Savona, per sfamare le colonie libere che seguiamo di concerto con gattari e gattare, o per dare un aiuto ‘in scatolette’ alle famiglie indigenti che non vogliono rinunciare alla compagnia del loro pelosetto. Senza contare che, sovente, ci sono anche gatti che si ammalano, e occorre comprare le giuste medicine, oppure qualche quattrozampe necessita di un intervento in uno studio veterinario. Un impegno reso ancora più problematico dalla pandemia in corso, con meno possibilità di raccolte: questo significa spendere tantissimo in scatolette, croccantini e sabbia, perché non vogliamo smettere nella nostra opera di accudire queste bestiole più sfortunate”.

Da gennaio a dicembre, i giorni del mese del calendario si accompagnano ai musetti degli ospiti dell’Oasi, pronti per l’adozione. “Chiunque voglia prendere con sé un gatto – dicono ancora i volontari di Felini Felici – se non ne ha mai avuti, non ha nemmeno la minima idea di quanto affetto questi esserini sappiano dare. Non c’è solo il micettino-ino-ino che può fare la vostra gioia: ci sono anche gli adulti che hanno tutto il diritto di dormire in una cuccia calda, di fare ron-ron appena li prenderete in braccio, di salirvi in grembo per una pennichella. Certo, ci vorrà tempo: dovrete a poco a poco fare amicizia con il pelosetto, fargli capire che gli volete bene, che lo terrete con voi per tutta la vita e non lo abbandonerete mai. Non chiedono altro queste bestiole così sfortunate, che magari sono state sbattute fuori casa quando è morto il loro vecchio padrone”.

Sul sito www.felinifelici.it e sulla pagina Facebook Oasi Felina “Andrea Delfino” è disponibile l’elenco di negozi e pubblici esercizi che hanno a disposizione i calendari. Non è completo e si aggiorna giorno dopo giorno.