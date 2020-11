Andora. Il riconoscimento del Coni di gara di rilevanza nazionale, ha permesso domenica 8 novembre lo svolgimento della UltrAndoraRun, la prima ultramaratona della Liguria che si è corsa sul circuito di 2 chilometri, certificato Fidal, all’interno del porto di Andora.

La gara, a porte chiuse, senza pubblico, nel rispetto delle normative vigenti contro la diffusione del Covid-19, era valevole quale 18ª prova del Gran Prix Iuta 2020. Quarantotto i partecipanti che sono partiti scaglionati e nel rispetto dei distanziamento: ventinove hanno disputato la 6 ore, diciannove la 12 ore.

Sulla banchina, impegnati nella sei ore, anche l’ultramaratoneta Ilario Simonetta (Asd RunRivieraRun), consigliere delegato allo sport del Comune di Andora, e l’andorese Anastasio Ziliani (Atletica Ceriale San Giorgio), classe 1947. Entrambi hanno terminato la loro gara giungendo secondi nelle rispettive categorie.

Vediamo i vincitori. Nella 6 ore ha prevalso Alessandro Civitiello del Gruppo Città di Genova percorrendo 74,98 chilometri; secondo Davide Giribaldi dell’Asd RunRivieraRun (68,87), terzo Claudio Della Morte della Ventimiglia Marathon (65,408) in campo maschile.

In ambito femminile successo di Virginia Oliveri dell’Atletica Varazze, terza assoluta con 68,69 chilometri; seconda Francesca Calcagno (63,08), terza Maddalena Tixe (57,31) del Rensen Sport Team Asd.

Nelle categorie anagrafiche successi per Edoardo Tassinari, Roberto Sitzia, Arando Cosenza, Vincenzo Iannuzzi, Fabio Marri, Benedetta Cammalleri, Luisa Candellero, Roberta Barna Scanu e Patrizia Negri.

Nella 12 ore grandissima prestazione di Pablo Barnes dell’Atletica Varazze che ha percorso 130,3 chilometri; secondo Diego Di Toma della Bergamo Stars Atletica (113,94), terzo Stefano Giusti dei Road Runners Club Milano (110,39).

Fra le donne si è imposta Sonia Lutterotti dell’Asd Vegan Runners (95,80 chilometri), seconda Gabriella Lavezzo degli Albenga Runners (87,80), terza Adele Rasicci dell’Atletica Bondeno (86,01).

Nelle categorie anagrafiche hanno primeggiato Simone Marchelli, Marcello Savaia, Gennaro Battaglia e Barbara Cosma.

“Si è trattato di una corsa per pochi, superallenati, capaci di macinare fino a 130 chilometri in 12 ore – ha spiegato soddisfatto Ilario Simonetta, che ha voluto testare il campo di gara personalmente partecipando e finendo la sei ore -. Siamo sodisfatti di essere riusciti a portare in Liguria una ultramaratona riconosciuta, al suo debutto, gara di rilevanza nazionale dal Coni. Il mio ringraziamento va a tutti gli sponsor, agli atleti partecipanti, alla RunRivieraRun, al presidente Luciano Costa e ai suoi collaboratori per l’organizzazione, ai volontari, ai cronometristi, al personale del porto, dell’AMA e del Comune e a quanti hanno collaborato alla realizzazione della competizione. Stiamo già pensando a come migliorarla e renderla ancora più bella”.