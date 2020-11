UltraAndoraRun, il trekking a Zuccarello, la polentata a Pietra Ligure: straordinaria domenica di eventi in provincia

Durante alcuni esperimenti sull’elettricità l’8 novembre 1895 il fisico tedesco Wilhelm Conrad Röntgen scoprì i raggi X. Più di un secolo dopo cosa possiamo scoprire noi? Ovvio, gli eventi della domenica! Attacchiamo la “spina” del weekend e compiamo anche noi una lunga serie di “esperimenti” per arrivare al nostro scopo finale: divertirci! Per farlo dobbiamo passare ai raggi X l’agenda di IVG.it e individuare le migliori occasioni per trascorrere una straordinaria giornata in provincia.

Ad Andora si correrà la prima edizione della UltraAndoraRun, maratona che fa parte del Grand Prix Iuta 2020 di UltraMaratona. Gli ultrarunner gareggeranno sulle banchine in un suggestivo percorso asfaltato di 1,9 km, certificato dalla FIDAL Federazione Italiana di Atletica Leggera, con vista mare e unico nel suo genere e che garantisce la massima sicurezza. La competizione ha due testimonial d’eccezione: Pablo Barnes della Nazionale Argentina e recordman per la 12 e 24 Ore e Virginia Oliveri, nove volte nazionale italiana sia di trial sia di 24 Ore.

Le guide di Escursionismo Liguria ci porteranno “Sulle orme di Ilaria del Carretto”, tra suggestivi borghi e colline, storia e leggenda. Visiteremo i luoghi in cui ella visse giovanissima: Zuccarello, che figura come uno dei borghi fortificati e porticati più belli della Liguria, e l’inespugnabile borgo in pietra Castelvecchio di Rocca Barbena, dominato dal maniero dei Del Carretto.

Al Parco AsinOlla di Pietra Ligure sarà una domenica tutta da vivere tra animali, natura e specialità gastronomiche di stagione. Fino alle ore 18 saranno a disposizione le strutture e i servizi del parco. In giornata ci sarà anche un nuovo appuntamento con lo slow trekking, le passeggiate e gli itinerari in compagnia degli amici asinelli. A pranzo ci sarà la Polentata con menù distinti per adulti e bambini, nel pomeriggio altre degustazioni con castagne e vin brulè.

A Savona la Confraternita San Dalmazio organizza un’interessante mostra d’arte sulla frazione Cantagalletto, a cui è anche dedicato il calendario 2021. L’esposizione sarà visitabile in mattinata dalle ore 10 e nel pomeriggio dalle 14:30 e lunedì in mattinata, compatibilmente con le norme antiCovid-19 e le condizioni meteorologiche.