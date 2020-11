Tweet Toti sugli anziani: un pensiero da persona e da ligure

Innanzitutto come persona e poi anche come ligure, auspicherei che il nostro Presidente – magari anche con l’aiuto del suo staff – controllasse meglio le varie esternazioni pubbliche, verificando che le stesse siano chiare e non diano adito ad eventuali “fraintendimenti”…. Ci troviamo in un momento in cui i conflitti di ogni genere, anche generazionali, non hanno certo bisogno di essere alimentati da chi riveste un ruolo di rilievo nella vita politica del Paese.

Vorrei anche ricordare che quelle persone anziane che non rivestono un ruolo produttivo – fino a ieri – erano le stesse che venivano considerate le strutture portanti che andavano a colmare i vuoti della nostra società: genitori che con le loro pensioni aiutano i figli magari disoccupati, nonni che prendendosi cura dei nipoti permettono ai genitori dei bambini di andare a lavorare senza dover gravare sul bilancio familiare con le spese per la baby sitter, ecc. E ancora oggi – tra quegli anziani in pensione e quindi non produttivi – ci sono gli stessi medici e infermieri che non ci facciamo scrupolo a richiamare in servizio quando ne abbiamo bisogno.

Chiuderei ricordando che i non produttivi di oggi sono quelli che hanno prodotto in passato e che ci hanno permesso di arrivare fin qui.

Per chiarezza, chi scrive ha 44 anni ed è ancora produttiva.

Savona, 01/11/2020

Federica Ferrari