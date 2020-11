Tutto pronto per il 25^ Salone Orientamenti dedicato al “Saper cambiare”

Regione. E’ in programma per domani, martedì 3 novembre, alle 14.30 presso la Sala Trasparenza di Regione Liguria e in diretta streaming (su questa pagina e su tutti i canali di Regione Liguria) la presentazione della 25^ edizione del Salone Orientamenti, con al centro il tema del “Saper cambiare”.

Interverranno il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, gli assessori all’Istruzione e formazione Ilaria Cavo, al lavoro Gianni Berrino e allo sviluppo economico Andrea Benveduti. In collegamento anche Barbara Grosso (assessore alla cultura Comune di Genova), Federico Delfino (rettore dell’Università di Genova), Ettore Acerra (direttore di Usr Liguria), Massimo Giacchetta (vice presidente della Camera di Commercio di Genova), Giovanni Verreschi (amministratore delegato di ETT Spa).

Il salone di quest’anno entrerà nel vivo dal 10 al 12 novembre: costruito su una innovativa piattaforma digitale, permetterà di ampliare la partecipazione a studenti, docenti e famiglie su scala nazionale con la possibilità di percorsi personalizzati in 3D tra gli stand, webinar, conferenze e dibattiti, tutto in streaming.