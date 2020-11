Trovato cadavere nel suo orto a Calice Ligure

Calice Ligure. E’ stata la figlia a fare la macabra scoperta. Oggi, intorno alle 15 e 30, è stato ritrovato cadavere un 83enne di Calice Ligure, deceduto a seguito di una caduta avvenuta nel suo terreno, in via Inomonte.

All’origine del dramma un malore improvviso accusato dall’anziano, che non gli ha lasciato scampo, facendolo precipitare in una fascia sottostante dopo un volo di oltre 2 metri.

Immediato l’arrivo sul posto di personale sanitario, 118 e vigili del fuoco, ma per l’83enne non c’era già più nulla da fare.

L’anziano era impegnato come ogni giorno a lavorare nel suo orto.

Sul luogo anche i carabinieri, che hanno svolto gli accertamenti del caso, tuttavia pare non ci siano dubbi sulle cause del decesso. La salma è già stata restituita alla famiglia e non sarà svoòta alcuna autopsia.