Tovo, albero spezzato dal forte vento precipita sulla strada: intervento dei pompieri

Tovo San Giacomo. È precipitato in via Rocca a Tovo San Giacomo l’albero – situato in un terreno privato -spezzato dal forte vento di questa notte.

Il sindaco di Tovo San Giacomo, Alessandro Oddo, è intervenuto con un post su facebook per fare il punto della situazione: “Per fortuna nessun ferito e probabilmente anche pochi danni”, ha scritto il primo cittadino.

A cadere sul manto stradale è stata una grossa pianta di eucalipto. Gli abitanti della zona hanno subito allertato i vigili del fuoco, che in questi minuti stanno lavorando per liberare la carreggiata dall’albero.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta anche la polizia locale.