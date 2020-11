Borgio Verezzi. Anche quest’anno, nonostante il difficile periodo che stiamo vivendo, nel mese di dicembre i docenti non hanno rinunciato ad assegnare (non in presenza ma con l’anima e il cuore) “i Baronetti” e le menzioni ai ragazzi che di sono distinti meritevolmente nei corsi tenuti dall’associazione nel 2020. Novità e’ stata l’assegnazione da parte del Consiglio Direttivo di alcune borse di studio che consentiranno ai meritevoli di accedere gratuitamente ad un corso a scelta.

Due le categorie, “The Baron’s family” (a chi è “cresciuto” con il Barone distinguendosi negli anni per partecipazione assidua, impegno, passione e talento) e “Giovani promesse”.

Ecco i Baronetti, le Menzioni Speciali e le borse di studio assegnati quest’anno e le motivazioni:

Baronetti 2020

“Una serata fuori” di H. Pinter

Laboratorio di Recitazione

a cura di Manuel Zicarelli

Questi non vogliono essere dei “baronetti” che premiano. Vogliono essere dei “baronetti” che abbiano come scopo quello di riconoscere il talento sperando che quest’ultimo, possa diventare – un giorno – professione.

Baronetto 2020

“Una serata fuori” di H. Pinter

Laboratorio di Recitazione

a cura di Manuel Zicarelli

rilasciato a Iacopo Ferro

Iacopo ho avuto la fortuna di conoscerlo bambino. Ho avuto la fortuna di poterlo veder crescere tecnicamente ed artisticamente. Ho avuto la fortuna di poter condividere momenti di crescita sua ma anche mia. Perché, io penso, che il meraviglioso mondo della recitazione sia necessariamente un mondo costruito sullo scambio. E anche durante questo nostro piccolo percorso su “Una serata fuori” questo scambio è stato un privilegio.

Baronetto 2020

“Una serata fuori” di H. Pinter

Laboratorio di Recitazione

a cura di Manuel Zicarelli

rilasciato a Gaia Capelli

Gaia Capelli ha conosciuto il Barone rampante per merito mio. Questa volta me lo voglio prendere, il merito. Me lo voglio prendere questo merito perché penso che la compagnia abbia bisogno di lei e lei abbia bisogno della compagnia. Doveva essere un incontro assolutamente necessario. Gaia è cresciuta molto durante i nostri incontri. Ha voglia di mettersi in gioco e lo sa fa fare bene. La ringrazio per avermi dato la possibilità di giocare con lei attraverso un maestro della parola e della “non” parola come Pinter.

Baronetto 2020

“Una serata fuori” di H. Pinter

Laboratorio di Recitazione

a cura di Manuel Zicarelli

rilasciato a Gaia De Giorgi

Gaia De Giorgi è stata mia figlia. Seppur nella finzione. E, in qualche modo, come un padre mi auguro che lei possa trovare la sua strada. E’ stato bello averla come figlia nel “Romeo e Giulietta” di Carlo ed Eva, e potermi rapportare con lei attraverso Shakespeare. Ma ancora più bello è stato guidarla e farmi guidare alla scoperta di un altro Maestro come Pinter. Il teatro può fare a meno di tutto: ma non degli attori.

Baronetto 2020

“Analisi e Costruzione del Personaggio”

Laboratorio Teatrale

a cura di Alessia Pellegrino

rilasciato a Lorenzo Vio

Per la caparbietà e la voglia di raggiungere l’obiettivo mettendo in gioco tutto se stesso.

Ha acquisito definitivamente una buona base di preparazione, segue il lavoro con intelligenza ed entusiasmo.

Gli auguro di non abbandonare mai la via impervia dell’Arte, di superare le difficoltà senza demoralizzarsi mai.

Baronetto 2020

“Analisi e Costruzione del Personaggio”

Laboratorio Teatrale

a cura di Alessia Pellegrino

rilasciato a Iacopo Ferro

Per la gentilezza nelle relazioni, l’intelligenza del voler superare le proprie abitudini, il coraggio di costruire tassello dopo tassello la propria forza. Ha fatto grandi passi ed è finalmente pronto per iniziare a correre. Gli auguro che la voglia di Verità in lui non si affievolisca mai, che l’Arte lo conduca e possa riempire ogni secondo della sua lunga vita.

Menzione Speciale 2020

“Analisi e Costruzione del Personaggio”

Laboratorio Teatrale

a cura di Alessia Pellegrino

rilasciata a Lorenzo Carnielo

Per le potenzialità artistiche e umane che lo predispongono con immediatezza al percorso di studi per l’attore.

Con la speranza e l’augurio che possa onorare il proprio talento e abbandonarsi all’Arte come speciale compimento dell’essere umani.

Baronetto 2020

“Piccoli Attori in Scena”

Laboratorio Teatrale

a cura di Marcella Rembado e Paola Calcagno

rilasciato a Martina Giusto

Dalla bellissima voce per l’impegno e la precisione dimostrati durante tutto il percorso e la presenza sicura raggiunta in poco tempo sul palcoscenico.

Baronetto 2020

“Piccoli Attori in Scena”

Laboratorio Teatrale

a cura di Marcella Rembado e Paola Calcagno

rilasciato a Sofia Calli

Per l’innata “l’intelligenza teatrale”e generosità e coraggio nel mettersi sempre in gioco e sperimentare con entusiasmo.

Baronetto 2020

“Piccoli Attori in Scena”

Laboratorio Teatrale

a cura di Marcella Rembado e Paola Calcagno

rilasciato a Vittorio Sasso

Per la travolgente simpatia, le doti creative e la capacità di incantare e trasportare il pubblico in mondi fantastici attraverso l’uso di pochi gesti e parole.

Menzione Speciale 2020

“Piccoli Attori in Scena”

Laboratorio Teatrale

a cura di Marcella Rembado e Paola Calcagno

rilasciata a Alex Gentile

Per la sua naturalezza, autoironia e briosa ed estrosa comicità.

Baronetto 2020

“Il sasso e la penna ”

‪Seminario online di Scrittura Creativa e Drammaturgia

a cura di Carlo Orlando

rilasciato a Erika Piccone

Per la qualità della sua presenza, attenta e pronta. Per la scrittura energica e coraggiosa.

Menzione Speciale 2020

“Il sasso e la penna ”

‪Seminario online di Scrittura Creativa e Drammaturgia

a cura di Carlo Orlando

rilasciata a Maria Pia Zacchi

Per l’umiltà propria dei saggi.

Menzione Speciale 2020

“Il sasso e la penna ”

‪Seminario online di Scrittura Creativa e Drammaturgia

a cura di Carlo Orlando

rilasciata a Francesco Sun Addezio

Perché la curiosità va sempre premiata.

Borse di Studio (gratuità di un corso a scelta)

Categoria :

“The Baron’s family”

A chi è “cresciuto” con il Barone distinguendosi negli anni (ultimi dieci anni circa) per partecipazione assidua, impegno, passione e talento.

A Iacopo Ferro

Gaia De Giorgi

Anita Gallo

Mattia Ugo Gambetta

Lorenzo Vio

Lorenzo Carnielo

Elia Farinazzo

Francesco Sun Addezio

Categoria “Giovani promesse”:

A Caterina Bussa

Davide Gavini

Pietro Ramello

Francesco Mina

Francesco Rossi

I premi potranno essere ritirati dai vincitori presso la segreteria della Compagnia del Barone Rampante a Borgio Verezzi appena riapriranno le associazioni e i centri culturali.